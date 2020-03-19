Италия

У нападающего Ювентуса Гонсало Игуаина заболела мать.

Ночью со среды на четверг 19 марта Гонсало Игуаин покинул Италию и улетел в Аргентину — сообщает Fox Sports.

В связи с болезнью матери и после того, как нападающий предъявил сертификат, подтверждающий негативные результаты тестов на COVID-19, аргентинца выпустили из страны.

Ранее сообщалось, что кроме Даниэле Ругани, коронавирус обнаружен в Ювентусе у Блеза Матюиди.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.