Италия

Аргентинский форвард будет доступен на матчи против Лиона и Интера.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин вернулся к тренировкам в общей группе после травмы спины, из-за которой он пропустил прошлый матч против СПАЛа.

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, теперь аргентинский форвард активно готовится к предстоящим поединкам против Лиона в Лиге чемпионов, а также с Интером в рамках итальянской Серии А.

Более плачевно дела обстоят с Дугласом Костой. Бразилец по-прежнему восстанавливается от повреждения двуглавой мышцы левого бедра и тренируется по индивидуальной программе.

Отметим, матч Ювентус — Лион состоится 26 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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