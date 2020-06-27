Аргентина

Тренер хочет видеть бразильца в составе Химнасии.

Главный тренер клуба Химнасия Ла Плата Диего Марадона заинтересован в приглашении бывшего нападающего Барселоны Роналдиньо, сообщает El Dia.

Легендарный аргентинец хочет видеть форварда в своей команде и предлагает ему возобновить карьеру. Проблемой в осуществлении этого перехода может стать тот факт, что на данный момент 40-летний бразилец находится под домашним арестом в Парагвае.

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Роналдиньо находился без клуба с 2015 года, покинув Флуминенсе, а в январе 2018-го объявил о завершении карьеры.

Напомним, в начале июня Марадона продлил контракт с Химнасией до конца 2021 года.