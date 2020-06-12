Бразилия

У парагвайских властей больше нет претензий к легендарному кудеснику мяча.

После того, как Роналдиньо отбудет 100 дней в заключении в Парагвае, он сможет вернуться в Бразилию — сообщает Globo.

В начале марта Роналдиньо и его брата Роберто Ассиса задержали в аэропорту столицы Парагвая с фальшивыми паспортами и сначала поместили в тюрьму, а потом под домашний арест в 4-звездочном отеле.

Роналдиньо в своем первом интервью после выхода из тюрьмы утверждал, что ничего не знал о фальшивых документах и в некотором роде сам является жертвой мошенников.

Расследование пришло к выводу, что бразилец действительно виновен лишь в использовании фальшивых документов, но не принимал участия в преступных схемах, которые в результате раскрыла парагвайская полиция, арестовавшая 14 человек, виновных в отмывании денег, спекуляциях валютой и изготовлении поддельных документов.