Аргентина

В октябре в отборочном турнире ЧМ-2022 Пауло Дибала Аргентине не поможет.

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала пропустит и второй тур отборочного турнира чемпионата мира 2022 года — сообщает Gazzetta dello Sport.

У форварда Ювентуса проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому он не сыграет против Боливии во вторник, 13 октября.

Ранее Дибала пропустил матч первого тура против Эквадора, который Аргентина выиграла благодаря пенальти, реализованного Лионелем Месси.