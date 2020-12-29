Маурицио Д'Алессандро рассказал о роскошной жизни легенды.
Диего Марадона, Getty Images
29 декабря 2020, 00:24
Экс-адвокат легенды футбола Диего Марадоны Маурицио Д'Алессандро рассказал о роскошной жизни аргентинца.
"Диего Армандо тратил 60 тысяч долларов в месяц. Он многое себе позволял.
На такие деньги можно было прожить 250 лет, ничего не делая, начиная с сегодняшнего дня", — рассказал Д'Алессандро в интервью Сorriere dello Sport.
Напомним, Марадона скончался 25-го ноября 2020 года в возрасте 60 лет. После смерти бывшего футболиста итальянский Наполи переименовал стадион в честь него.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.