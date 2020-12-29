Аргентина

Маурицио Д'Алессандро рассказал о роскошной жизни легенды.

Экс-адвокат легенды футбола Диего Марадоны Маурицио Д'Алессандро рассказал о роскошной жизни аргентинца.

"Диего Армандо тратил 60 тысяч долларов в месяц. Он многое себе позволял.

На такие деньги можно было прожить 250 лет, ничего не делая, начиная с сегодняшнего дня", — рассказал Д'Алессандро в интервью Сorriere dello Sport.

Напомним, Марадона скончался 25-го ноября 2020 года в возрасте 60 лет. После смерти бывшего футболиста итальянский Наполи переименовал стадион в честь него.

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