Италия

Домашняя арена неаполитанцев получила новое название.

Стадион Наполи переименовали в честь Диего Армандо Марадоны, передает информацию муниципалитета Неаполя Football Italia.

Марадона скончался 25 ноября после остановки сердца, и в память о двукратном победителе Скудетто было предложено переименовать стадион Наполи.

"Сегодняшним постановлением стадион был назван в честь Диего Армандо Марадона", — говорится в заявлении муниципалитета.

"Решение было предложено мэром Луиджи де Магистрис, советником по топонимии Алессандром Клементе и подписано всем городским советом, который собрался в Палаццо Сан-Джакомо".

Ранее сообщалось, что Наполи провел поединок чемпионата Италии против Ромы (4:0) в комплекте формы в честь Диего Марадоны.