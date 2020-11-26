Италия 26 ноября 2020, 12:50 Ибрагимович: Марадона не умер, он бессмертен Швед прокомментировал трагическую новость. Златан Ибрагимович, Getty Images 26 ноября 2020, 12:50 Нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович высказался по поводу смерти легендарного Диего Марадоны. "Марадона не умер, он бессмертен. Бог дал этому миру лучшего футболиста всех времен. Он будет жить всегда", — написал Златан в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android! Переходи по ссылке и будь в тренде! Люди Златан Ибрагимович Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте