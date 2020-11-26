Италия

Швед прокомментировал трагическую новость.

Нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович высказался по поводу смерти легендарного Диего Марадоны.

"Марадона не умер, он бессмертен. Бог дал этому миру лучшего футболиста всех времен. Он будет жить всегда", — написал Златан в своем Instagram.

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