Нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович высказался по поводу смерти легендарного Диего Марадоны.

"Марадона не умер, он бессмертен. Бог дал этому миру лучшего футболиста всех времен. Он будет жить всегда", — написал Златан в своем Instagram.

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