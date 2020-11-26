Аргентина

Обладатель Золотого мяча-1986 года — о смерти легенды.

Бывший нападающий киевского Динамо, обладатель Золотого мяча-1986 года Игорь Беланов прокомментировал кончину легендарного футболиста Диего Марадоны.

"Не стало великого футболиста, лучшего игрока XX века Диего Армандо Марадоны. Я ничего не скажу о его привычках вне футбольного поля, о странных выходках в последние годы, о его политических взглядах. Для меня он остался в памяти тем Марадоной, который в 1986 году в Мексике стал лучшим игроком Чемпионата Мира, где наша сборная провела свои лучшие матчи".

"В том счастливом для меня году Королем футбола в мире был Диего. До сих пор болельщики и эксперты спорят, кто из нас должен был получить Золотой мяч-1986 года. Думаю, что спорить не о чем. Каждый из нас сделал все, что мог для команды, зрителей, свой страны. И каждому достались и трофеи и народная любовь. Марадону любили и прощали многое. Прощали даже то, чего в футболе невозможно представить, как тот знаменитый, забитый рукой, мяч".

"Он был мастером красивой игры и обладал потрясающей техникой, умел забивать из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Мне посчастливилось сыграть с Диего в одной команде Звезд мирового футбола на нескольких специально организованных турнирах. Это был отличный опыт! С таким техничным партнером игра превращалась в кураж и удовольствие! Зрители в Европе и США аплодировали нам - игрокам, которые давно покинули свои клубы и сборные, так, как тогда в Мексике на Мундиале! Жаль, что больше нам не сыграть с тобой, Диего Армандо... Мир не забудет тебя! Ты навечно в футбольной истории...", — написал Беланов в Facebook.

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