Аргентина

Специалист также высказался о смерти аргентинца.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал смерть легендарного футболиста Диего Марадоны.

"Было бы хорошо, если бы Марадона оставил о себе только положительные воспоминания для будущих поколений, но это был бы не он. Он прожил жизнь, познав много моментов. И положительных, и негативных. Он хотел взять от жизни все, прожить ее с максимальной интенсивностью, иногда даже за ее пределами".

"Он прожил 60 лет, а другие живут сто. Он ушел из жизни, как великие люди, такие как Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Майкл Джексон ... Они чувствовали, что начинают терять способность передавать эмоции, чувства людям. Он был таким популярным, потому что делал все по-другому. Сожалею, что не обменялся с ним футболками, мы встречались на поле четыре раза", — сказал Луческу в интервью gsp.ro.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!