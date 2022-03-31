Аргентина

Екс-нападник Барселони не певен щодо остаточного завершення власної кар'єри.

Видатний аргентинський нападник Серхіо Агуеро зіштовхнувся з непередбачуваними проблемами зі здоров'ям саме в той момент, коли тільки встиг перейти із стану англійського Манчестер Сіті до каталонської Барселони на правах вільного агента.

Проблеми з серцебиттям стали вагомою причиною для того, щоб у віці 33 років футболіст вирішив завершити виступити на професійному рівні.

Однак, період відпочинку від гри, на думку самого аргентинця, дає йому теоретичну можливість для повернення на футбольне поле.

"У вівторок на поточному тижні мені спало на думку, що я можу знову грати у футбол.

Лікарі сказали мені, що я повинен провести 5 або 6 місяців без навантажень на організм, але я вже хочу тренуватися знову.

Я ще хочу пограти для власного задоволення. Мене нещодавно запрошували в Маямі трохи пограти, проте я не пішов. Наразі я хочу надіслати повідомлення лікарю, щоб запитати його дозвіл розпочинати тренування.

Зараз я вимушений спостерігати за грою збірної власної країни в якості глядача, проте це не заважає мені бути впевненим у тому, що ми все ще залишаємося одним із головних претендентів на перемогу в Катарі.

Упевнений, що перша гра на турнірі буде для нас, як завжди, дуже важкою, проте далі команда буде здатна дійти аж до фіналу. Якщо в групі не буде якоїсь збірної рівня Німеччини, то ми повинні виходити далі з першого місця", – заявив аргентинець.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що Агуеро може отримати запрошення долучитися до тренерського штабу збірної своєї країни на чемпіонаті світу-2022.