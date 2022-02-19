ЧМ-2022. Отбор

Аргентинец жаждет помочь своей национальной команде.

Экс-нападающий Барселоны Серхио Агуэро, который ранее завершил карьеру из-за проблем с сердцем, может стать частью тренерского штаба сборной Аргентины.

Аргентинец в любом случае поедет с командой на чемпионат мира, но надеется, что сможет сделать это в качестве тренера, сообщает Ole.

Агуэро рассказал, что провел переговоры с Лионелем Скалони. Серхио полон желания быть рядом с игроками сборной, чтобы немного мотивировать их.

Напомним, ранее Серхио Агуэро рассказал, что задыхается при попытках играть в футбол.