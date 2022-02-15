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Аргентинец по-прежнему испытывает проблемы с сердцем.

Серхио Агуэро продолжает период реабилитации после проблем с сердцем, но пока он далек от того, чтобы чувствовать себе комфортно — аргентинец задыхается при игре в футбол.

"Когда я пытаюсь играть в футбол, то задыхаюсь. Иногда думаю над тем, смогу ли когда-нибудь снова бегать в полную силу. Я просто чувствую, что мое сердце не работает так, как было раньше.

Первые 15 дней были ужасными. Когда это произошло, я подумал думал, что ничего страшного и все будет хорошо, но когда я приехал в больницу, меня оставили в маленькой палате, где было множество мониторов.

Я понял, что что-то не так. И после двух дней госпитализации я уже начал нервничать", – приводит слова Агуэро DailyMail со ссылкой на Twitch.

Напомним, что ранее аргентинский нападающий сравнил себя с Железным человеком из-за чипа в грудной клетке.