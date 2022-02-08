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Аргентинец рассказал о жизни после завершения карьеры.

Экс-нападающий Барселоны Серхио Агуэро рассказал о своем состоянии здоровья после того, как ему пришлось завершить карьеру футболиста из-за проблем с сердцем.

"У меня находится чип в груди. Ночью я излучаю свет, я как Жезезный человек. Если мое сердце ускорится, врач получит уведомление.

Я знал за неделю или 10 дней до прощания, меня предупредили, что мне, вероятно, придется завершить карьеру.

Когда мне сообщили эту новость, я на неделю отправился в Абу-Даби, чтобы развеяться, а вернулся за день до церемонии прощания и был уже спокоен, – приводит слова Агуэро издание Marca.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложил Агуэро должность в клубе.