Аргентинец рассказал о жизни после завершения карьеры.
Серхио Агуэро, Getty Images
08 февраля 2022, 22:55
Экс-нападающий Барселоны Серхио Агуэро рассказал о своем состоянии здоровья после того, как ему пришлось завершить карьеру футболиста из-за проблем с сердцем.
"У меня находится чип в груди. Ночью я излучаю свет, я как Жезезный человек. Если мое сердце ускорится, врач получит уведомление.
Я знал за неделю или 10 дней до прощания, меня предупредили, что мне, вероятно, придется завершить карьеру.
Когда мне сообщили эту новость, я на неделю отправился в Абу-Даби, чтобы развеяться, а вернулся за день до церемонии прощания и был уже спокоен, – приводит слова Агуэро издание Marca.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложил Агуэро должность в клубе.