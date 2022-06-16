Аргентина

Легендарний аргентинець не має наміру залишати футбол.

Після завершення кар'єри професійного футболіста Карлос Тевес шукає собі заняття у майбутньому.

Як повідомляє видання TyC Sports, легендарний аргентинець може стати новим головним тренером Атлетіко Росаріо Сентраль.

За свою кар’єру Тевес встиг пограти за аргентинські Олл Бойз та Бока Хуніорс, бразильський Корінтіанс, англійські Вест Гем, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті, туринський Ювентус та китайський Шанхай Шеньхуа.

Нагадаємо, що раніше Карлос Тевес заявив, що розпочав заняття на підготовчих курсах для майбутніх тренерів, тому скоро перейде на роботу в новій для себе ролі.