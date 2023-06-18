Аргентина

Лео висловився про свої відчуття у статусі чемпіона світу.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі згадав важкі часи, коли йому довелось йти з національної команди. Лео повернувся і виграв Копа Америка та чемпіонат світу.

"Для мене грати за збірну – велика честь. Я робив це з великою пристрастю. Хоча бували й складні часи, коли я навіть казав, що більше не гратиму за національну команду, коли я мав багато сумнівів.

Звичайно, я радий, що передумав і повернувся до збірної, а потім досяг успіху. Але я не раз чув, що не здатися після всіх тих невдач, з якими я зіткнувся, навіть важливіше за все інше", – сказав форвард у документальному фільмі Alta En El Cielo.

Нагадаємо, Ліонель Мессі нещодавно зробив новий крок у своїй багаторічній професійній кар’єрі — підписав контракт із американським клубом Інтер Маямі.