Северная Америка

До цього жоден гравець за вісім місяців не зазіхнув на "десятку".

Аргентинський нападник Ліонель Мессі нещодавно зробив новий крок у своїй багаторічній професійній кар’єрі— підписав контракт із американським клубом Інтер Маямі.

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Як зазвичай і буває під час переходу гравця з одного клубу до іншого, 35-річний виконавець мав обрати собі ігровий номер на новому місці роботи.

До цього Лео більшу частину своєї кар’єри провів із "десяткою" на спині, хоча на початку виступів за каталонську Барселону на "дорослому" рівні обирав собі як "30", так само як і згодом у ПСЖ, так і виступав під 11, 9, 8 та 19 номерами.

Цього ж разу Мессі не став нічого вигадувати, узявши звичний десятий номер, який до нього в Інтері належав іншому аргентинському нападнику — Гонсало Ігуаїну, який завершив виступи за клуб у жовтні минулого року.

Мессі в цьому сезоні зіграв 41 матч, забивши 21 гол та віддавши 20 гольових передач.