Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Мальти.

У понеділок, 19 червня, відбудеться матч кваліфікації відбору до чемпіонату Європи-2024, під час якого Україна зіграє проти Мальти.

Україна — Мальта: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2024

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Гра відбудеться у Словаччині, у Трнаві на стадіоні Антона Малатинського. Арбітр зустрічі — Руді Букке із Франції.

Збірна левів повертається! Голосуй за Лева Матчу на сайті . під час гри та роби свій вибір за найкращого гравця.

Обирай Лев Матчу разом з брендом «Львівське» на сайті levmatchu.uaf.ua. під час гри. Кожен уболівальник може зробити свій вибір та проголосувати за найкращого гравця.

Кожен голос буде конвертовано в 1 гривню національним спонсором і буде надіслано на допомогу родинам футбольних фанів. "Мільйоні українців – перемога одна!"

Єднаймося заради перемоги!

Цей поєдинок буде першим офіційним між двома командами. Проте Україна та Мальта грали між собою у товариській зустрічі у 2017 році, і тоді перемогла Мальта (1:0).

Україна — Мальта: де дивитись матч кваліфікації Євро-2024

Мальта, відверто кажучи, не претендує на вихід із групи, проте не варто недооцінювати суперника.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Україна — Мальта

Текстова онлайн-трансляція буде доступна у день гри...

VBET вважає фаворитом збірну України, коефіцієнт на перемогу українців складає 1.35, тоді як тріумф Мальти – 7.50. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.