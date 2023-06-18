Онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Мальти.
Україна — Мальта
18 червня 2023, 18:57
У понеділок, 19 червня, відбудеться матч кваліфікації відбору до чемпіонату Європи-2024, під час якого Україна зіграє проти Мальти.
Україна — Мальта: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2024
Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Гра відбудеться у Словаччині, у Трнаві на стадіоні Антона Малатинського. Арбітр зустрічі — Руді Букке із Франції.
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Єднаймося заради перемоги!
Цей поєдинок буде першим офіційним між двома командами. Проте Україна та Мальта грали між собою у товариській зустрічі у 2017 році, і тоді перемогла Мальта (1:0).
Україна — Мальта: де дивитись матч кваліфікації Євро-2024
Мальта, відверто кажучи, не претендує на вихід із групи, проте не варто недооцінювати суперника.
Дивитись онлайн-трансляцію матчу Україна — Мальта
Текстова онлайн-трансляція буде доступна у день гри...
VBET вважає фаворитом збірну України, коефіцієнт на перемогу українців складає 1.35, тоді як тріумф Мальти – 7.50. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.