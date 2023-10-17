Україна

Коментар Лі Карслі.

Наставник збірної Англії U-21 Лі Карслі прокоментував поразку від України (2:3) у відборі на Євро-2025.

"Це була класна гра. Обидві команди були дуже налаштовані, намагалися забивати. Українці забили дуже класний гол у швидкому відриві наприкінці матчу. Це дуже класний матч, якщо говоримо про гру молодіжних футбольних команд.

Ми пропустили голи, які не мали пропускати. Маю відчуття, що ми дійсно мали зупиняти гравців України там, де їх не зупиняли. Але глобально я непогано оцінюю гру своєї команди. Просто Україні пощастило в контратаці", — цитує керманича "Трьох Левів" Суспільне.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Англія U-21.