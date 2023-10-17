Італія

Бразильський захисник пропустить найближчі матчі "старої синьйори".

Захисник туринського Ювентуса Данило не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках. Про це повідомляє прес-служба "старої синьйори".

32-річний бразилець отримав розтягнення підколінного сухожилля лівої ноги у розташуванні збірної Бразилії.

На відновлення футболісту знадобиться близько трьох тижнів.

Таким чином, Данило пропустить найближчі матчі проти Мілана та Верони, а гра з Фіорентіною під питанням.

Нинішнього сезону Данило провів вісім матчів, у яких забив один гол.

Після восьми ігор Ювентус набрав 17 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А.