Аргентина

У аргентинця проблеми зі здоров'ям нібито через вживання заборонених речовин.

Колишній вінгер ПСЖ та збірної Аргентини Есек'єль Лавессі був доставлений до психіатричної лікарні, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, в аргентинця проблеми зі здоров'ям нібито через вживання заборонених речовин.

"Раптово Лавессі дуже сильно занервував. Він почав чути голоси в голові і подумав, що його переслідують, і він дуже злякався.

Есек'єль схопив ножиці та спробував заподіяти собі шкоду за їхньою допомогою. Брат намагався заспокоїти його, але в результаті Есек'єль отримав перелом ключиці", – йдеться у повідомленні джерела.

Зазначимо, що наприкінці грудня Лавессі також опинився у госпіталі із колото-різаною раною живота та переломом ключиці. Повідомлялося, що інцидент стався під час вечірки у будинку аргентинця, причиною травм стала суперечка.