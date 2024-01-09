Німеччина

Футболіст остаточно покинув Лідс.

Айнтрахт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Лідса Робіном Кохом. Останні пів року футболіст виступав у складі німців на правах оренди, а тепер став повноцінним гравцем команди.

Кох підписав контракт з Айнтрахтом до літа 2027 року. Угода почне діяти з літа — коли офіційно спливе дія оренди.

В поточному сезоні Кох забив 3 голи та віддав 2 асисти у 23 матчах.

Зазначимо, що до переїзду в АПЛ Кох виступав за Фрайбург та Кайзерслаутерн.