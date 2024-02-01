Аргентина

Форвард збірної Аргентини Хуліан Альварес пишається грати з легендою світового футболу.

Вперше за 36 років збірна Аргентини виграла чемпіонат світу. Для форварда Манчестер Сіті Хуліана Альвареса це найпам'ятніша подія кар'єри, оскільки він виграв кубок світу пліч-о-пліч зі своїм кумиром Ліонелем Мессі.

"Коли я ріс, Мессі був моїм кумиром. Пам'ятаю, на тренуваннях з основною командою я просив його про фото. Потім я опинився у першій збірній та отримав можливість оцінити його з іншого боку. Це щось божевільне та дуже приємне.

Насолоджуюся кожним моментом гри поряд із ним. І я дуже пишаюся всім, чого ми досягли зі збірною. Він довго на це чекав", – сказав нападник збірної Аргентини.

Нагадаємо, Хуліан Альварес здобув 14 трофей у кар’єрі та повторив рідкісне досягнення.