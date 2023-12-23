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Форвард Манчестер Сіті притягує до себе різноманітні кубки.

Напередодні англійський Манчестер Сіті розгромив бразильський Флуміненсе в фінальному матчі Клубного чемпіонату світу.

Манчестер Сіті — Флуміненсе 4:0 Відео голів та огляд матчу Клубного чемпіонату світу

Нападник "містян" Хуліан Альварес у цій грі відзначився двічі й у підсумку став найкращим гравцем матчу.

Окрім цього, це був 14 трофей у професійній кар’єрі 23-річного аргентинця.

За Рівер Плейт на батьківщині він здобував титули чемпіона країни, Кубок Аргентини, Суперкубок Аргентини, Трофей Чемпіонів, Копа Лібертадорес та Рекопу Південної Америки.

За Манчестер Сіті він ставав чемпіоном Англії, здобував Кубок Англії, трофеї Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА та Клубного чемпіонату світу.

У складі збірної Аргентини він був володарем Копа Америка, чемпіоном світу та переможцем Фіналіссіми.

Завдяки цим досягненням, Альварес став третім гравцем у історії футболу, на рівні з легендарними Діда та Кафу, який перемагав на чемпіонаті світу, Копа Америка, Копа Лібертадорес, Лізі чемпіонів та Клубному чемпіонаті світу.