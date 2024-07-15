Слова воротаря після перемоги на Кубку Америки.
Емі Мартінес, gettyimages
15 липня 2024, 11:33
Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес прокоментував перемогу на Кубку Америки, де у фіналі його команда перемогла Колумбію (1:0).
"Бути дворазовим чемпіоном – це дуже приємно для команди та країни. Ми хотіли подарувати людям ще одну радість і доклали багато зусиль для цього.
Усі думали, що після виграних титулів ми розслабимося, але ми ще раз показали, яка у нас команда", – сказав Мартінес.
Кубок Америки. Лаутаро Мартінес приніс перемогу Аргентині над Колумбією в овертаймі