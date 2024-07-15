Аргентина

Слова воротаря після перемоги на Кубку Америки.

Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес прокоментував перемогу на Кубку Америки, де у фіналі його команда перемогла Колумбію (1:0).

"Бути дворазовим чемпіоном – це дуже приємно для команди та країни. Ми хотіли подарувати людям ще одну радість і доклали багато зусиль для цього.

Усі думали, що після виграних титулів ми розслабимося, але ми ще раз показали, яка у нас команда", – сказав Мартінес.

Кубок Америки. Лаутаро Мартінес приніс перемогу Аргентині над Колумбією в овертаймі