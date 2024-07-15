Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанці забили рекордних 15 голів на турнірі.

Завершився Євро-2024, а його переможцем стала збірна Іспанії. У фіналі команда обіграла збірну Англії з рахунком 2:1.

Переможний гол Мікеля Оярсабаля став для "червоних" 15-м на Євро-2024. За результативністю вони побили колишній рекорд збірної Франції, яка забила 14 м'ячів на чемпіонаті Європи 1984 року.

Нагадаємо, Англія не ставала чемпіоном Європи. Команда програла обидва фінали — у 2021 і 2024 роках.

На Football.ua доступний огляд матчу Іспанія — Англія.