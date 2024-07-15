Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Англії прокоментував своє майбутнє.

Напередодні збірна Англії поступилась у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 Іспанії.

Іспанія — Англія 2:1 Відео голів та огляд фіналу Євро-2024

Після завершення гри ключовим питанням до головного тренера "трьох левів" Гарета Саутгейта було його подальше працевлаштування на посаді.

"Майбутнє? Я не думаю, що зараз слушний час для ухвалення такого рішення.

Мені ще потрібно буде поговорити з відповідними людьми, які керують процесами поза кадром. Але це не відбудеться зараз", — заявив англійський фахівець.

Нагадаємо, що півзахисник Іспанії Родрі став найкращим гравцем турніру.