Керманич Англії прокоментував своє майбутнє.
Гарет Саутгейт, Getty Images
15 липня 2024, 11:10
Напередодні збірна Англії поступилась у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 Іспанії.
Іспанія — Англія 2:1 Відео голів та огляд фіналу Євро-2024
Після завершення гри ключовим питанням до головного тренера "трьох левів" Гарета Саутгейта було його подальше працевлаштування на посаді.
"Майбутнє? Я не думаю, що зараз слушний час для ухвалення такого рішення.
Мені ще потрібно буде поговорити з відповідними людьми, які керують процесами поза кадром. Але це не відбудеться зараз", — заявив англійський фахівець.
Нагадаємо, що півзахисник Іспанії Родрі став найкращим гравцем турніру.