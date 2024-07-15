Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Англії прокоментував поразку від Іспанії.

Збірна Англії напередодні поступилась у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 Іспанії.

Іспанія — Англія 2:1 Відео голів та огляд фіналу Євро-2024

Після завершення гри нападник "трьох левів" Гаррі Кейн поділився власними враженнями від протистояння.

"Важко передати словами те, що ми всі зараз відчуваємо. Це була важка гра, ми добре попрацювали для того, щоб повернутись після пропущеного м’яча, але нам було складно далі розвинути успіх. Пропускати гол наприкінці матчу завжди дуже важко.

Ми подолали складний шлях на цьому турнірі, але все було під контролем. Однак у підсумку ми не зробили наступний крок і не виграли трофей.

У першому таймі ми, переважно, просто боролись за м’яч, не могли втримати контроль. Другий тайм у нашому виконанні був кращим, і ми в підсумку забили. А потім нас піймали на швидкій атаці, і все — це був кінець.

Чергова втрачена можливість. Завжди нелегко потрапляти до цих фіналів. Тож ви повинні скористатись шансом, коли він вам випадає. Ми цього не зробили. Знову.

Це дуже боляче і ця рана буде боліти ще довго. Гарету потрібен час, щоб ухвалити рішення щодо свого майбутнього, а сьогодні ми хотіли виграти для нього", — заявив англійський виконавець.

Нагадаємо, що півзахисник Іспанії Родрі став найкращим гравцем турніру.