Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Іспанії прокоментував перемогу над Англією.

Збірна Іспанії напередодні перемогла Англію у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024.

Іспанія — Англія 2:1 Відео голів та огляд фіналу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Альваро Мората поділився власними враженнями від протистояння.

"Хочу подякувати всім людям, які повірили та підтримали нас. Позитивні меседжі призводять до позитивних речей. Іспанці вірили в нас до останнього. Сподіваюсь, вони нами пишаються. У нас є багато точок опори й ми повинні їх цінувати.

Зараз я думаю про всі моменти, починаючи з 14 чи 15 років, коли мені я починав грати за юнацькі збірні. Пригадую всіх тренерів, які мене навчали.

Але зараз не той момент, щоб щось вирішувати щодо свого майбутнього в збірній. Це було б егоїстично з мого боку. Ми будемо насолоджуватись святкуванням разом.

Я передаю вітання своїй дружині та родині, а також Андресу Іньєсті. Якби не він та Боян Кркіч, я б не грав на цьому Євро. Андрес та Боян — люди, яким я можу тільки подякувати. Вони пройшли через те, через що пройшов і я, і завжди бачили світло в кінці тунелю.

Удячність від уболівальників за виступ на цьому турнірі для мене це коштує більше, аніж 20 забитих голів. На цьому Євро я просто надягнув робочий комбінезон — я повинен був звільнити простір і створювати гольові моменти для своїх партнерів по команді", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що нападник Іспанії Ніко Вільямс став найкращим гравцем фінального матчу.