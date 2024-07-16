Аргентина

Тренер намагався переконати Ді Марію не закінчувати міжнародну кар'єру.

Півзахисник Бенфіки Анхель Ді Марія зізнався, що головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні намагався його переконати не закінчувати міжнародну кар'єру.

"Він сказав: Ще один турнір? І я відповів йому те саме, що сказав щойно: "Я переміг Бразилію на Маракані, я виграв усе, двічі здобув Кубок Америки. Я думаю, що все закінчилося якнайкраще".

Сьогодні все було ідеально. Гол наприкінці, овації, коли я вийшов... Прекрасна ніч", – заявив півзахисник в ефірі TyC Sports.

Раніше Ді Марія прокоментував завершення міжнародної кар’єри після перемоги на Кубку Америки.