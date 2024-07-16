Тренер намагався переконати Ді Марію не закінчувати міжнародну кар'єру.
ЛІОНЕЛЬ СКАЛОНІ, GETTY IMAGES
16 липня 2024, 08:59
Півзахисник Бенфіки Анхель Ді Марія зізнався, що головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні намагався його переконати не закінчувати міжнародну кар'єру.
"Він сказав: Ще один турнір? І я відповів йому те саме, що сказав щойно: "Я переміг Бразилію на Маракані, я виграв усе, двічі здобув Кубок Америки. Я думаю, що все закінчилося якнайкраще".
Сьогодні все було ідеально. Гол наприкінці, овації, коли я вийшов... Прекрасна ніч", – заявив півзахисник в ефірі TyC Sports.
Раніше Ді Марія прокоментував завершення міжнародної кар’єри після перемоги на Кубку Америки.