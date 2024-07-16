Франція

Футболіст вирішив перейти в Ліон.

Нападник Меца та збірної Грузії Жорж Мікаутадзе не перейде до Монако, повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, Мец погодився продати форварда за 20 млн євро та ще 5 млн як бонуси, проте сам футболіст не захотів переходити в Монако.

Тим часом Мікаутадзе домовився з Ліоном, в академії якого займався до 2015 року. Контракт розрахований на п'ять років.

Ліону залишилось дійти згоди з Мецем.

Раніше директор з футболу "Монегасків" Тіаго Скуро прокоментував зацікавленість у Мікаутадзе.