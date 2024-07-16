Чемпіон Європи у складі збірної Іспанії може переїхати у Мюнхен.
Дані Ольмо, gettyimages
16 липня 2024, 08:00
Півзахисник Лейпцига Дані Ольмо може піти на підвищення та опинитись в Баварії, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі Х.
За даними джерела, півзахисник Лейпцига, як і раніше, знаходиться в шорт-листі мюнхенського клубу.
При цьому спроба придбати іспанця може відбутися лише в тому випадку, якщо зірвуться переговори про перехід Хаві Сімонса, права на якого належать ПСЖ.
Нагадаємо, Кейн, Ольмо та ще чотири гравці стали найкращими бомбардирами Євро-2024.