Німеччина

Чемпіон Європи у складі збірної Іспанії може переїхати у Мюнхен.

Півзахисник Лейпцига Дані Ольмо може піти на підвищення та опинитись в Баварії, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі Х.

За даними джерела, півзахисник Лейпцига, як і раніше, знаходиться в шорт-листі мюнхенського клубу.

При цьому спроба придбати іспанця може відбутися лише в тому випадку, якщо зірвуться переговори про перехід Хаві Сімонса, права на якого належать ПСЖ.

Нагадаємо, Кейн, Ольмо та ще чотири гравці стали найкращими бомбардирами Євро-2024.