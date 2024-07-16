Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Джан П'єро Гасперіні висловив критику на адресу збірної Італії на Євро-2024.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував виступи збірної Італії на Євро-2024.

"Нам не вистачало командної гри. Спаллетті не зміг закласти певних принципів, і тільки він знає причини. Італія виглядала беззмістовною, і це розчарувало найбільше.

Збірна Італії завжди відрізнялася своєю згуртованістю та почуттям приналежності до команди. У нас ніколи не було Пеле, Марадони, Кройффа чи Мессі, але не було й нестачі у відмінних футболістах.

Наших володарів "Золотого м'яча" звуть Рівера, Россі та Баджо. 2006 року його виграв захисник Каннаваро. У тій команді були Яквінта, Каморанезі, Джилардіно, Оддо, Гроссо та Перротта.

Коли відбувається розчарування, італійці хочуть почати все з нуля. Навпаки, ми маємо здобути урок і розпочати з молодіжних команд.

80% молодих італійців грають у футбол, і якщо ми не зможемо їх розвинути і вивести в основну команду, значить система працює неправильно", — вважає Гасперіні.

Нагадаємо, "Скуадра адзурра" вилетіла від Швейцарії на стадії 1/8 фіналу.