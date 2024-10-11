Аргентина

Аргентинець висловився про матч відбору на ЧС.

Лідер та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поскаржився на стан поля у гостьовому матчі з Венесуелою (1:1) у відборі на ЧС-2026.

"Гра була потворною. Ми не могли зробити навіть два паси поспіль, м'яч зупинявся через воду на полі. Грати за таких умов важко, поле не допомагало", – сказав Мессі в інтерв'ю TyC Sports.

Відзначимо, матч завершився внічию 1:1. На гол Отаменді венесуельці відповіли влучним ударом Рондона.

Раніше Мессі відреагував на завершення кар'єри Іньєсти.