Ліга націй

Тренер підбив підсумки матчу з Ізраїлем.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу над Ізраїлем (4:0) у матчі третього туру Ліги націй.

"Ми почали поєдинок дуже добре, навіть якщо в забитому м'ячі була присутня помилка воротаря Ізраїлю. Ми зробили багато хорошого на полі. У нас було п'ять моментів у першому таймі, а ось Ізраїль забив, використовуючи свій єдиний шанс. Подібні матчі завжди складні для команди, адже ми є фаворитами, що грають проти команди, якій нема чого втрачати.

Два гравці, які вийшли на заміну, Маттео Гендузі та Бредлі Баркола, зіграли вирішальну роль. Команда стала набагато молодшою через нещодавній відхід Антуана Грізманна і відсутність Кіліана Мбаппе. У мене склад, звичайно, менш досвідчений, але завдяки таким матчам футболісти можуть досягти прогресу", – сказав Дешам.

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