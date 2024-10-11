Ліга націй

Наставник збірної Англії прокоментував поразку грекам.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної Англії Лі Карслі підбив підсумки поразки збірній Греції (1:2) у третьому турі Ліги націй.

"Сьогодні ми були другими за результативністю, це розчаровує. Важливо, щоб ми правильно реагували на невдачі. Ми спробували щось інше і також спробували перевантажити півзахист. Намагалися це зробити протягом 20 хвилин, ми експериментували і були розчаровані, що нічого не спрацювало. Нереалістично очікувати занадто багато, нам доведеться спробувати ще раз. Голи суперника були забиті через наші помилки – це пригнічує.

Ми грали не зовсім добре. Ймовірно, ми були занадто слабкі в різних зонах поля. Пропущені нами голи були не на тому рівні, до якого ми звикли. Я думаю, важливо віддати належне Греції за те, як вони грали. Ми знаємо, що нам потрібно ставати кращими.

У нас є доволі таки креативні гравці, отже ми маємо знайти їм місце в нашій команді", – сказав Лі Карслі.

Звіт про матч — за посиланням.