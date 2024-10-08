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Легендарні футболісти виступали разом у складі "блаугранас" протягом багатьох років.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі прокоментував рішення колишнього півзахисника Барселони та збірної Іспанії Андреса Іньєсти, який напередодні оголосив про завершення кар'єри.

"Один із найчарівніших партнерів по команді і один з тих, з ким найбільше подобалося грати. М'яч сумуватиме за тобою. І ми теж! Бажаю тобі всього найкращого, феномен", — написав Мессі в соціальних мережах.

Нагадаємо, Іньєста перебував у системі Барселони з 1996 по 2018 рік. Після цього він встиг пограти в Японії за Віссел Кобе, а його останнім клубом став Емірейтс із ОАЕ.

У складі Барселони Мессі та Іньєста розділили 32 трофеї.