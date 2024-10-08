Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі прокоментував рішення колишнього півзахисника Барселони та збірної Іспанії Андреса Іньєсти, який напередодні оголосив про завершення кар'єри.

"Один із найчарівніших партнерів по команді і один з тих, з ким найбільше подобалося грати. М'яч сумуватиме за тобою. І ми теж! Бажаю тобі всього найкращого, феномен", — написав Мессі в соціальних мережах.

Нагадаємо, Іньєста перебував у системі Барселони з 1996 по 2018 рік. Після цього він встиг пограти в Японії за Віссел Кобе, а його останнім клубом став Емірейтс із ОАЕ.

У складі Барселони Мессі та Іньєста розділили 32 трофеї.