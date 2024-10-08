Легендарні футболісти виступали разом у складі "блаугранас" протягом багатьох років.
Ліонель Мессі та Андреас Іньєста, Getty Images
08 жовтня 2024, 07:20
Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі прокоментував рішення колишнього півзахисника Барселони та збірної Іспанії Андреса Іньєсти, який напередодні оголосив про завершення кар'єри.
"Один із найчарівніших партнерів по команді і один з тих, з ким найбільше подобалося грати. М'яч сумуватиме за тобою. І ми теж! Бажаю тобі всього найкращого, феномен", — написав Мессі в соціальних мережах.
Нагадаємо, Іньєста перебував у системі Барселони з 1996 по 2018 рік. Після цього він встиг пограти в Японії за Віссел Кобе, а його останнім клубом став Емірейтс із ОАЕ.
У складі Барселони Мессі та Іньєста розділили 32 трофеї.