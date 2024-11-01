Аргентина

Іспанець продовжить кар'єру за океаном.

Легенда Реала Серхіо Рамос, який є вільним агентом після закінчення контракту з Севільєю, може приєднатися до аргентинського Бока Хуніорс.

За даними Relevo, іспанець веде переговори з президентом клубу Хуаном Рікельме та тренером Фернандо Гаго, який добре знайомий йому зі спільної кар'єри за Реал.

Бока готова платити Рамосу близько 5 млн євро на рік. Нагадаємо, в Севільї іспанець заробляв близько 11 млн за сезон.

Минулого літа Рамос залишив Севілью. Минулої кампанії він провів 37 матчів, у яких забив сім голів та віддав один асист.