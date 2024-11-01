Німець зробив відверте зізнання щодо колишнього партнера по команді.
ТОНІ КРООС, GETTY IMAGES
01 листопада 2024, 09:29
Колишній захисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос зізнався, що іноді не розумів дій Серхіо Рамоса на футбольному полі.
"Серхіо Рамос робив деякі речі, які мені не подобалися. З людської думки я не позитивно оціню деякі його вчинки.
Наприклад, фінал Ліги чемпіонів 2017 року проти Ювентуса. Червона картка Куадрадо – це заслуга Рамоса, адже у моменті з фолом він ледь торкнувся Серхіо", – сказав Кроос.
У фіналі ЛЧ-2017 Хуан Кудрадо був видалений за рахунку 3:1 на користь Мадрида. Матч завершився впевненою перемогою Реала 4:1.