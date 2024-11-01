Іспанія

Німець зробив відверте зізнання щодо колишнього партнера по команді.

Колишній захисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос зізнався, що іноді не розумів дій Серхіо Рамоса на футбольному полі.

"Серхіо Рамос робив деякі речі, які мені не подобалися. З людської думки я не позитивно оціню деякі його вчинки.

Наприклад, фінал Ліги чемпіонів 2017 року проти Ювентуса. Червона картка Куадрадо – це заслуга Рамоса, адже у моменті з фолом він ледь торкнувся Серхіо", – сказав Кроос.

У фіналі ЛЧ-2017 Хуан Кудрадо був видалений за рахунку 3:1 на користь Мадрида. Матч завершився впевненою перемогою Реала 4:1.