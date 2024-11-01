Італія

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Торіно.

Головний тренер Роми Іван Юрич прокоментував перемогу своєї команди у матчі італійської Серії А проти Торіно (1:0).

"Для нас було важливо повернутися до ладу після Флоренції. Ми дійсно добре виступили проти команди, проти якої складно грати. Хлопці добре грали, переміщуючи м'яч, захищаючись та правильно розраховували час. Коли нам потрібно було бути трохи щільнішими, вони все робили добре, як з м'ячем, так і без нього. У дуже складний момент все пройшло добре.

Ми маємо дати нашим уболівальникам привід для посмішок. Ми маємо знову подарувати їм радість. Сьогодні були моменти, коли я чув оплески, коли вони були щасливі. Тільки з такими виступами ми можемо повернути їхню довіру. Це велика мета команди.

Після Флоренції були деякі важкі моменти, що було неминучим. Тепер нам просто потрібно думати про гру у футбол, про покращення наших виступів, бути зосередженими на м'ячі, на нашій грі та ні на чому іншому.

Сьогодні команда була дуже зосередженою. Ми ледь дали шанс Торіно. Я дуже задоволений гравцями, які вийшли на поле у ​​стартовому складі, та тими, хто вийшов з лави запасних. Вони віддали все.

Стан Артема Довбика та Лоренцо Пеллегріні? Пеллегріні залишився на лавці з технічних причин. Він вийшов і грав, як капітан, і я дуже задоволений. У Довбика вірус, але я сподіваюся, що він повернеться в неділю.

Ми спробували рішення, з чимось на зразок хибної дев'ятки, і воно добре спрацювало. Але важливо, щоб інші гравці знову були у формі", — наводить слова Юрича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Торіно.