Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 31 жовтня 2024 року.

Фіорентина у матчі десятого туру чемпіонату Італії в гостях здобула перемогу над Дженоа (1:0).

Перемогу "фіалкам" у складному поєдинку приніс єдиний результативний удар у виконанні Робіна Госенса у середині другого тайму.

Для Фіорентини це була четверта перемога поспіль, а Дженоа не виграє вже дев'ять ігор поспіль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Фіорентина у рамках 10-го туру італійської Серії А-2024/25:

Дженоа — Фіорентина 0:1

Гол: Госенс, 72.

Дженоа: Леалі — Сабеллі (Дзанолі, 79), Вольякко, Васкес, Маттурро — Торсбю (Перейро, 79), Френдруп, Бадель (Аханор, 71), Мартін — Пінамонті, Екатор (Міретті, 71).

Фіорентина: де Хеа — Додо, Раньєрі, Мартінес Кварта, Госенс — Бове (Іконе, 74), Річардсон (Адлі, 63) — Соттіл (Бірагі, 83), Бельтран (Рубіно, 83), Кольпані (Мандрагора, 76) — Куаме.

Попередження: Пінамонті, Вольякко, Васкес, Маттурро — Річардсон, Кварта.