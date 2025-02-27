Іспанія

Перестало битися серце Хав'єра Дорадо.

Колишній захисник мадридського Реалу Хав'єр Дорадо помер на 49 році життя. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За інформацією ЗМІ, з 2022 року Дорадо боровся з раком, а у травні 2024 року йому було проведено трансплантацію кісткового мозку.

Дорадо є вихованцем Реалу. У сезоні-1999/00 він виграв Лігу чемпіонів. Також він виступав за Райо Вальєкано, Спортінг Хіхон та Мальорку.

Нагадаємо, футболіст завершив кар'єру у 35 років.