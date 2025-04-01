Бразилия

Бразильці зазнали розгромної поразки.

Нападник Сантоса і збірної Бразилії Неймар прокоментував розгромну поразку національної команди від Аргентини (1:4) у відборі на ЧС-2026.

"Я дивився матч, говорив з деякими гравцями після. Це сумно, правда? Поразка – це завжди неприємно, але те, як це сталося... Ми знаємо, що це був поганий день для всіх. Коли у тебе невдалий день, все йде не так, як треба. Це частина футболу.

На жаль, так сталося, і так сталося з нашою командою. Ми знаємо про відданість і зусилля кожного гравця. Нам потрібно більше. Тільки ми, гравці збірної Бразилії, можемо змінити цю ситуацію. Це те, що я кажу їм і вам: все залежить тільки від нас, від єдності, щоб ставати кращими", - цитує Неймара TMW.

Після 14 турів команда здобула сім перемог, три нічиї та зазнала чотирьох поразок, набравши 21 очко. Це дозволяє їй посідати четверте місце в південноамериканському відборі, яке дає право на прямий вихід на Мундіаль.