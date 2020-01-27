Габигол в ближайшее время станет полноценным игроком Фламенго — UOL

"Красно-черные" сумели достигнуть согласия с миланским Интером.
Габигол, Getty Images
27 января 2020, 23:35
По информации UOL, 23-летний нападающий Габриэль Барбоза уже в ближайшее время станет полноценным игроком Фламенго.
"Стервятникам" удалось договориться с миланским Интером относительно полноценного выкупа игрока, который находился в долгосрочной аренде.
Бразильский клуб заплатит порядка 16 млн евро за футболиста.
Напомним, в январе 2019-го Интер отправил Габигола в аренду во Фламенго, где бразилец сумел раскрыться. В 43 матчах Габигол отметился 34 голами и 11 ассистами.
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