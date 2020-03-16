Японский полузащитник открыл свой бомбардирский счет за новую команду.
Хонда, getty images
16 марта 2020, 08:34
Кейсуке Хонда в январе перебрался в бразильский Ботафого и уже успел отметиться взятием ворот.
Японец дебютировал в футболке новой команды в игре Лиги Кариока против Бангу. Полузащитник реализовал пенальти на 29 минуте.
Однако гола Хонды для победы не хватило — соперник сравнял счет во втором тайме. Сам же японец ушел с поля на 63 минуте.
Напомним, что партнером японца в Ботафого может стать бывший полузащитник Манчестер Сити Яя Туре.