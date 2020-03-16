Бразилия

Японский полузащитник открыл свой бомбардирский счет за новую команду.

Кейсуке Хонда в январе перебрался в бразильский Ботафого и уже успел отметиться взятием ворот.

Японец дебютировал в футболке новой команды в игре Лиги Кариока против Бангу. Полузащитник реализовал пенальти на 29 минуте.

Однако гола Хонды для победы не хватило — соперник сравнял счет во втором тайме. Сам же японец ушел с поля на 63 минуте.

Напомним, что партнером японца в Ботафого может стать бывший полузащитник Манчестер Сити Яя Туре.