Бразилия

У легендарного голкипера пока не складывается тренерская карьера.

Руководство Фламенго собралось на внеочередную встречу для того, чтобы решить дальнейшую судьбу тренера команды Рожерио Сени — сообщает O Globo.

Потеряв 8 очков в последних трех матчах, Фламенго отстает от лидирующего в чемпионате Бразилии Сан-Паулу на 7 очков (имея игру в запасе) и еще не потерял шансы на титул, однако у боссов клуба возникли сомнения в способности Сени добиться успеха.

Кстати, отставки тренера требуют и болельщики команды.

Легендарный вратарь-бомбардир руководил действиями Фламенго в 12-ти матчах, и результаты не впечатляют: 4 победы, 4 ничьи и 4 поражения.

Несмотря на обилие трофеев, выигранных в качестве игрока, в качестве тренера, работая с Сан-Паулу, Крузейро, Форталезой и Фламенго, он смог выиграть лишь бразильскую Серию В и дважды чемпионат штата Сеара.

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