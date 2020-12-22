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Похоже, 20-летний бразилец так и не перейдет в киевский клуб.

Динамо планировало зимой оформить трансфер молодого нападающего Фламенго Линкольна, который также может закрыть позиции левого и правого вингера, однако в конечном итоге киевский клуб отказался от идеи подписания этого футболиста.

Как сообщает бразильский журналист Жонас Стелман, 20-летнего Линкольна исключили из основной команды и перевели во Фламенго U-20, после чего и Динамо, и греческий Пафос прекратили переговоры о его подписании.

По информации источника, на данный момент наиболее вероятным местом продолжения карьеры юного форварда является Португалия, где к нему существенный интерес проявляет португальская Санта-Клара.

Напомним, Динамо намеревалось подписать Линкольна еще в начале октября, однако не успело завершить процедуру его перехода до закрытия зимнего трансферного окна.