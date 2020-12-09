Италия

"Фиалки" отпустили бразильского нападающего.

Фламенго выкупил у Фиорентины нападающего Педро Абреу, сообщает официальный твиттер-аккаунт "фиалок".

Форвард минувшую половину сезона выступал за бразильский клуб на правах арендного соглашения. СМИ утверждаю, что сумма сделки составил 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Педро провел 19 поединков за Фламенго во всех турнирах и отметился десятью забитыми голами.

Напомним, что в составе Фиорентины нападающий должен был стать заменой Джованни Симеоне, который летом 2019-го года ушел в аренду в Кальяри.