Бразилия

Футболист продолжит выступление в четвертой команде текущего розыгрыша бразильской Серии А.

В начале декабря 2020 года бразильский нападающий Халк объявил о своем расставании с китайским клубом Шанхай СИПГ, после чего в течении двух месяцев в статусе свободного агента искал место для дальнейшего продолжения карьеры.

Свой интерес к футболисту проявлял ряд европейский клубов, среди которых реальным интересом отметились португальский Порту, где ранее уже играл Халк, а также турецкий Бешикташ. Однако оба клуба не сумели ничего противопоставить желанию самого игрока вернуться на родину, где ему предложил контракт Атлетико Минейро.

Соглашение с "петухами" было подписано футболистом до конца 2022 года, после чего у него будет доступна опция продления еще на один год.

Ранее Халк выступал на родине за Сан Паулу и Виторию, после чего, транзитом через ряд японских клубов, перешел в португальский Порту, где завоевал европейское признание, вместе с "драконами" одержав победу во втором в истории розыгрыше Лиги Европы УЕФА (2011 год).

За четыре года в Шанхай СИПГ бразилец провел 145 поединков, в которых забил 76 голов и отдал 54 результативные передачи.