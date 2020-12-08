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Будущее место работы бразильского нападающего все еще остается неизвестным.

Бразильский нападающий Халк, известный европейской общественности по своим выступлениям в португальском Порту, завершил свой более чем четырехлетний период карьеры в китайском Шанхай СИПГ.

Игрок разместил пост с соответствующим содержанием на своей официальной странице в Instagram.



"Сегодня такой же важный день, как и тот, который я тут оказался, — день прощания с Шанхай СИПГ, командой, которая встретила меня с большой любовью. За эти более чем 4 года я очень благодарен фанатам, которые очень хорошо меня приняли. Правлению и игрокам моя благодарность за то, что они поделились многолетним трудом и самоотверженностью на поле.

Вместе у нас было бесчисленное количество достижений, таких как Суперлига и Суперкубок, но у нас также были трудные моменты, когда мы всецело доверяли друг другу, проявляя единство и волю к победе. Как ранее случалось в моей карьере, я оставляю здесь много друзей.

Я следую своему пути, накапливая профессиональный опыт, которым очень горжусь!

Мои сердечные благодарности семье Шанхай СИПГ!", — написал бразилец в прикрепленном сообщении.

Напомним, что ранее Халк заявлял, что не хочет больше играть в Китае, а отдельные источники заявили о его желании вернуться в Порту.

За китайский клуб бразилец провел 145 поединков, в которых забил 76 голов и отдал 54 голевые передачи. Актуальная трансферная стоимость футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 5 млн евро.